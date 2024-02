Madureira x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Após perder a liderança do Cariocão para o Flamengo (no saldo), o Fluminense tem a chance de voltar ao primeiro lugar. Para isso espera um bom resultado no duelo deste sábado (17/2) no duelo de Tricolores contra o Madureira, pela nona rodada do Estadual. O jogo será no Maracanã, às 16h (de Brasília). No momento, o atual bicampeão tem 15 pontos. O Tricolor suburbano tem dez pontos e precisa vencer se quiser manter as suas poucas chances de classificação para a semifinal. E a Voz do Esporte transmite o duelo. A cobertura começa às 14h30, com Ennio Ricanelo no comando e na narração.