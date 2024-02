Liverpool goleia e segue na liderança inglesa

O Liverpool confirmou o seu favoritismo no duelo deste sábado (17/2) contra o Brentford. Afinal, mesmo fora de casa, goleou o time londrino por 4 a 1. Destaque para Salah. O egípcio, recuperado da lesão que teve na Copa da África no mês passado, começou no banco. Mas entrou ainda no primeiro tempo e fez, além de ótimas jogadas, o terceiro gol. Os outros tentos foram de Darwin Núñez, MacAllister e Gapko. Assim, os Reds vão os 57 pontos, contra 52 do Manchester City (que tem menos dois jogos e ainda joga neste sábado). O Brentford tem 25 pontos, em 14º.

Uma curiosidade: pela primeira vez desde 2005, o Liverpool entrou em campo com uma torre de babel: seus 11 titulares eram de 11 nacionalidades diferentes.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Liverpool sai na frente

O jogo começou complicado para o Liverpool. Não conseguia encaixar ataques e o Brentford estava bem na defesa. Além disso, perdeu dois jogadores ainda no primeiro tempo, machucados: Curtis Jones (Gravenberch) e Diogo Jota (este para a entrada de Salah aos 44 minutos). Mas conseguiu ir para o intervalo com a vantagem de 1 a 0. Isso ocorreu num contra-ataque. Um chutão da defesa foi até Diogo Jota, que tocou para o uruguaio Darwin Núnez fazer 1 a 0.

Salah faz a diferença

No segundo tempo, aos dez minutos, MacAllister ampliou aproveitando passe de Salah. E o egícpio ampliou num golaço, aos 23. O Brentford diminuiu aos 30 quando quando Toney pegou um rebolte do goleiro. Mas aos 41, veio o gol, de Gakpo fechando o placar para o Liverpool.

Jogos da 25ª rodada do Inglês

Sábado (17/2)

Brentford 1×4 Liverpool

Burnley x Arsenal – 12h

Newcastle x Bournemouth – 12h

Fulkham x Aston Villa – 12h

Nottingham Foresta x West Ham- 12h

Tottenham x Wolverhampton – 12h

Manchester City x Chelsea – 14h30

Domingo (18/2)

Sheffield x Brighton – 11h

Luton Town x Manchester United – 13h30

Segunda-feira (19/2)

Everton x Crystal Palace – 17h

