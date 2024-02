São Paulo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

O São Paulo recebe o RB Bragantino neste sábado (17/2), às 18h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista busca se recuperar na competição, após perder dois jogos seguidos (0 a 2 Ponte Preta e 0 a 1 Santos). A equipe lidera o Grupo D, mas ameaçada por Novorizontino e São Bernardo. Por outro lado, o Massa Bruta é o primeiro do Grupo C; Mas Inter de Limeira, Mirassol e Corinthians também brigam ferozmente por uma vaga no mata-mata. A Voz do Esporte transmite a partida a partir das 16h30. Inicia a sua cobertura com um pré jogo de primeira. O comando e a narração é de Aldo Luiz.