Arsenal passeia sobre o Burnley e segue na caça ao Liverpool

O Arsenal segue vivo na briga pelo título da Premier League e na caça ao líder Liverpool. Fora de casa, os Gunners não tomaram conhecimento do Burnley e venceram por 5 a 0, com gols de Ödegaard e dois de Saka, Trossard e Havertz. A atual diferença para os Reds, que também venceram na 25ª rodada, é de apenas dois pontos (57 x 55). Os donos da casa, porém, seguem afundados na zona de rebaixamento, com apenas 13, na penúltima colocação.

O próximo compromisso do Arsenal pelo Campeonato Inglês será em casa, diante do Newcastle, às 17h (de Brasília), do dia 24. O Burnley, por sua vez, visita o Crystal Palace, no mesmo dia, entretanto, às 12h (de Brasília).

Sem respirar

Em poucos minutos, o Arsenal abriu o placar com facilidade e não deixou o adversário respirar. Depois de boa jogada dentro da área, Ödegaard recebeu e estufou a rede. Ao longo de todo o primeiro tempo, a equipe de Mikel Arteta pressionou a saída de bola e mostrou muita vontade de vencer.

Cobrança perfeita

O Burnley teve muita dificuldade em conter os avanços dos Gunners, que ampliaram o marcador ainda no primeiro tempo. Dessa forma, Trossard sofreu falta dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Saka foi para a cobrança e deslocou o goleiro Trafford.

Ele de novo

O Arsenal entrou em 2024 com uma fase goleadora. Na volta do intervalo, Saka teve mais uma vez a oportunidade de finalizar e concretizou com categoria. Nesse sentido, a equipe londrina encaminhou mais uma goleada, entretanto não parou por aí.

Mais uma goleada

Após outra boa jogada por dentro, Trossard finalizou e aumentou a vantagem dos Gunners: 4 a 0. No segundo tempo, o time seguia em cima na busca pelo quinto gol e não diminuiu a intensidade. Quem pensou que os visitantes foram parar por aí, se enganou. Aos 32, Havertz recebeu na área após lateral e só teve o trabalho de finalizar e marcar o quinto gol da partida.

Jogos da 25ª rodada do Inglês

Sábado (17/2)

Brentford 1×4 Liverpool

Burnley 0 x 5 Arsenal

Newcastle 2 x 2 Bournemouth

Fulham 1 x 2 Aston Villa

Nottingham Forest 2 x 0 West Ham

Tottenham 1 x 2 Wolverhampton

Manchester City x Chelsea – 14h30

Domingo (18/2)

Sheffield x Brighton – 11h

Luton Town x Manchester United – 13h30

Segunda-feira (19/2)

Everton x Crystal Palace – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.