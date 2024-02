La Liga: Vitor Roque é titular, e Barcelona vence o Celta no fim

No último compromisso antes das oitavas da Liga dos Campeões, o Barcelona venceu por 2 a 1 o Celta de Vigo, neste sábado (17), por La Liga. A partida, válida pela 25ª rodada, marcou a primeira vez de Vitor Roque como titular.

E com direito a pênalti perdido por Lewa no último lance. Guaita, porém, se adiantou na cobrança, dando nova oportunidade ao polonês para definir a vitória blaugrana.

O Barça retoma a terceira posição, ultrapassando o Atlético de Madrid, que venceu mais cedo o Las Palmas. São 54 pontos para o time de Xavi, sete a menos que o líder Real Madrid.

E volta a campo contra o Napoli, em Nápoles, pela ida das oitavas da Champions, na terça (21), às 17h (de Brasília). O Celta, por sua vez, segue em risco. Fica em 17º, com 20 pontos, apenas três a mais que o Cádiz, último time do Z-3.

‘Estreia’ de Vitor Roque

Após cumprir suspensão, Vitor Roque voltou ao time do Barcelona. Mas desta vez para ser titular. O brasileiro, porém, não teve atuação brilhante, sem ter conseguido um chute sequer.

No segundo tempo, ele deu lugar a outro brasileiro: Raphinha, que vai voltando aos poucos após lesão que o tirou de ação por mais de um mês (sete jogos).

Que GOLAÇO

O primeiro gol saiu da dupla Lamine Yamal/Lewandowski, já praticamente nos acréscimos da etapa inicial (45 minutos). O jovem de 16 anos tocou e o polonês já dominou driblando o zagueiro, para, então, soltar uma pancada indefensável.

Gol relâmpago

O camisa 10 Iago Aspas tratou de empatar para o Celta. Em grande jogada de Mingueza (ex-barça), que o serviu de calcanhar, logo a 1′ do segundo tempo. Aspas chutou de esquerda, contando com desvio em Koundé.

As equipes não demonstraram muita criatividade durante o restante do jogo. Mas o Barcelona encontrou um pênalti praticamente no último lance. Aos 45+3′, Lamal sofreu pênalti de Fran Beltran.

Lewandowski foi para a bola e DESPERDIÇOU, com Guaita fazendo a defesa. Mas o árbitro mandou voltar a cobrança pois ele havia se adiantado. O próprio Lewa, com personalidade, bateu e fez para dar a vitória para o Barcelona.

Jogos da 25ª rodada do Espanhol

Horários de Brasília

Sexta (16/2)

Villarreal 1 x 1 Getafe

Sábado (17/2)

Atlético de Madrid 5 x 0 Las Palmas

Osasuna 2 x 0 Cádiz

Celta 1 x 2 Barcelona

Valencia x Sevilla – 17h

Domingo (18/2)

Rayo Vallecano x Real Madrid – 10h

Granada x Almería – 12h15

Mallorca x Real Sociedad – 14h30

Betis x Alavés – 17h

Segunda-feira (19/2)

Athletic Bilbao x Girona – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.