Rodri marca no fim e City arranca empate com o Chelsea

Virou lei no Manchester City. Quando Rodri está em campo, a equipe não perde. Neste sábado, no Etihad Stadium, pela 25° rodada da Premier League, o espanhol mostrou o seu poder de decisão novamente. Afinal, o City arrancou um empate com o Chelsea em 1 a 1. Sterling aplicou a lei do ex no primeiro tempo, mas Rodri apareceu nos minutos finais para garantir ao menos um ponto para o time de Pep Guardiola.

Com o resultado, o Chelsea ficou na décima colocação, com 35 pontos e ainda sonha com uma vaga em uma competição europeia na próxima temporada. Já o Manchester City estacionou na terceira colocação com 53 pontos e se distanciou dos líderes Liverpool e Arsenal que venceram na rodada. Os Citizens voltam a campo nesta terça-feira (20), contra o Brentford, em jogo atrasado da 18° rodada. Já os Blues só atuam novamente no dia 2 de março, já que o duelo contra o Tottenham, no próximo final de semana, foi adiado.

Com Rodri, sem derrotas no City

Na última terça-feira(13), o volante Rodri completou um ano sem derrotas com a camisa do Manchester City. O atual campeão inglês perdeu neste período sempre que o jogador esteve fora. Agora contra o Chelsea, o espanhol foi responsável direto para manter esta marca.

Lei do ex age no primeiro tempo

Apesar da partida ser disputada no Etihad Stadium, o Chelsea não sentiu a pressão em jogar na casa do atual campeão inglês. Afinal, o Manchester City teve a maior posse de bola, principalmente nos primeiros 15 minutos, mas não souberam aproveitar. Contudo, foram Blues souberam explorar, e muito bem, os contra-ataques que tinha. Em dois deles, Jackson teve duas grandes oportunidades de balançar as redes, mas parou em grandes defesas de Ederson. Entretanto, o primeiro gol do jogo estava destinado a ser uma lei do ex. Cansado de perder gols, Jackson decidiu servir desta vez e achou Sterling livre no canto direito. O atacante ainda deu um lindo drible em Walker e bateu chapado para fazer 1 a 0. O time de Pep Guardiola ainda ensaiou uma pressão nos minutos finais do primeiro tempo, mas encontrou o lateral-direito Disasi inspirado, que salvou dois lances incríveis e garantiu a vantagem da equipe londrina.

Rodri salva o City no fim

Já na segunda etapa, o Manchester City voltou mais determinado a buscar o resultado. Aliás, a primeira chance aconteceu logo aos dois minutos, quando Kevin De Bruyne bateu falta com muito perigo e a bola passou muito próxima do gol. Aos quatro minutos uma polêmica. Afinal, Walker disparou na direita e foi derrubado por Sterling dentro da área. Contudo, o juiz marcou falta do lateral-direito do Citizens. Por outro lado, o Chelsea seguia levando muito perigo nos contra-ataques. Em um deles, Malo Gusto e Chiwell tiveram chances na sequência, mas Ederson apareceu para fazer duas grandes intervenções. Apesar dos Citizens terem mais a posse de bola, não conseguia passar pelo ferrolho dos Blues, que contava com grande atuação de Disasi. Já os Blues sempre conseguiam levar perigo, quando partia em velocidade para o ataque.

Por fim, o Manchester City conseguiu engatar uma pressão muito forte nos 15 minutos finais. Haaland teve grande chance dentro da área, mas cabeceou para fora. Contudo, o jogador mais ”decisivo” do atual campeão inglês nos últimos tempos é Rodri. Após bate rebate na defesa do Chelsea, a bola sobrou para o espanhol na meia-lua, que soltou uma bomba, sem chances para Petrovic. Assim, o City conseguiu garantir ao menos um ponto diante de seu torcedor e segue na caça aos líderes do campeonato. Já os Blues ainda tentam alcançar uma vaga nas competições europeias.

Jogos da 25ª rodada do Inglês

Sábado (17/2)

Brentford 1×4 Liverpool

Burnley 0 x 5 Arsenal

Newcastle 2 x 2 Bournemouth

Fulham 1 x 2 Aston Villa

Nottingham Forest 2 x 0 West Ham

Tottenham 1 x 2 Wolverhampton

Manchester City 1×1 Chelsea

Domingo (18/2)

Sheffield x Brighton – 11h

Luton Town x Manchester United – 13h30

Segunda-feira (19/2)

Everton x Crystal Palace – 17h

