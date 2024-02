Juventus empata e amplia má fase no Italiano

Fora de casa, a Juventus empatou em 2 a 2 com o Hellas Verona neste sábado (17), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Folorunsho abriu o placar para os donos da casa, mas Vlahovic, de pênalti, empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o mesmo cenário: Noslin marcou para os mandantes, e Rabiot igualou.

Com o resultado, a Juventus chegou ao quarto jogo seguido sem vitória na competição. Afinal, nas três rodadas anteriores, empatou com Lecce, perdeu para a Internazionale e foi derrotada pela Udinese. O Hellas Verona, inclusive, também não vence há quatro rodadas. Antes, empatou com Frosinone e Monza e perdeu para o Napoli.

Na partida deste sábado, dois brasileiros entraram em campo, ambos pela Juventus: o lateral-direito Danilo atuou 90 minutos, enquanto o lateral-esquerdo Alex Sandro entrou na etapa complementar. Os dois, porém, têm atuado como zagueiros. Muitas vezes, fazem uma linha de três com o compatriota Bremer, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Panorama

Dessa forma, a Juventus está em segundo lugar, com 54 pontos, nove atrás da líder e rival Inter. O clube de Milão, inclusive, tem uma partida a menos, pois deve um confronto da 21ª rodada, adiado por conta da Supercopa Italiana. Este jogo será no dia 28 de fevereiro, contra a Atalanta. Aliás, em caso de empate por pontos, o título ainda ficará com a Internazionale, afinal, o primeiro critério de desempate é o confronto direto (um empate e uma vitória da Inter).

Assim, a Juventus se complicou ainda mais na briga pelo título. A Velha Senhora, inclusive, ainda pode ser ultrapassada pelo Milan na rodada. Os rossoneros têm 52 pontos. O G4 é completado pela Atalanata. A Dea tem 42 pontos e soma 23 jogos, afinal, ainda joga na rodada e deve a partida contra a Internazionale de Milão. O Hellas Verona, por sua vez, abre o Z3, com 20 pontos.

Próximos jogos

A Juventus agora receberá o Frosinone no domingo da semana que vem (25), às 08h30 (horário de Brasília). Já o Hellas Verona visitará o Bologna na sexta-feira (23), às 16h45, também no fuso brasileiro.

