Lelê marca, Fluminense bate o Madureira e é líder do Carioca

Com um time reserva e alguns reforços que entraram de início para ganhar ritmo, o Fluminense enfrentou o Madureira, neste sábado (17/2), pela nona rodada do Campeonato Carioca. Após um primeiro tempo modorrento, o Flu entrou mais ligado na etapa final, com a entrada de alguns titulares. Dessa forma, levou a melhor: venceu por 1 a 0, gol de Lelê. A partida marcou a estreia do atacante Marquinhos. O ex-Arsenal/ING e que estava com a Seleção Pré-Olímpica, entrou aos 31 do segundo tempo, mas teve atuação bem discreta.

Com esta vitória, o Fluminense foi aos 21 pontos, na liderança. Mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo (que joga na terça-feira contra o Boavista). O Rubro-Negro tem 18 pontos. Caso conquiste os três pontos, alcança o Flu e o supera no saldo. O Madureira, parado nos dez pontos, está praticamente sem chance de alcançar a semifinal.

Time B do Fluminense, morno no 1º tempo

O Fluminense entrou bem alterado em relação ao que os torcedores conhecem. Os titulares foram poupados para o jogo de ida da Supercopa contra a LDU. Nem mesmo o técnico era o oficial: Fernando Diniz cumpriu suspensão pela expulsão contra o Vasco. Assim, Eduardo Barros foi o comandante.

O time alternativo teve pouco entrosamento, com os jogadores demorando para encaixar no posicionamento. Lima e John Kennedy tantavam buscar o jogo e tramar ataques com Terans e Douglas Costa, que não estavam inspirados nos lançamentos. Ainda assim, o Flu foi superior. Assustou num chute de Douglas Costa e, aos 35, teve ótima chance quando John Kennedy tocou para Lelê que chutou. Contudo, o goleiro Mota defendeu com o pé. No mais, um jogo lento, com o Flu fechando com 67% e sete finalizações, contra cinco do Madureira, sem qualquer perigo.

Lelê garante os três pontos

A entrada de Árias no lugar de Gabriel Pires deu maior movimentação ofensiva para o Fluminense. Como o Madureira também passou a buscar o jogo, a partida ganhou muito em emoção. Patrick perdeu ótima chance, mas foi abafado pelo goleiro Felipe Alves. Quase em seguida, John Kennedy demorou para finalizar. Aos 14, Eduardo Barros entrou com Ganso e André. Aos 15, Ganso abriu o jogo para Árias encontrar Diogo Barbosa, livre. O lateral avançou pela esquerda e cruzou para Lelê bater para o gol vazio.

Na frente, o Fluminense se animou, conseguiu alguns bons ataques, mas parou a partir dos 30 minutos. Porém, a partir daí, foi o Madureira que mais assustou. Foram pelo menos seis oportunidades para empatar, quatro delas claras, com Patrick, Hugo Borges, Juninho e Fabio Matos. Mas a bola não entrou. Enfim, o Fluzão ganhou este duelo de tricolores, reassumindo a liderança.

MADUREIRA 0X1 FLUMINENSE

Nona rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 17/2/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 16.160

Público pagante: 15.080

Renda: R$ 483.877,00

MADUREIRA: Mota; Dadinha, Arthur, Reydson e Evandro; Wagninho, Arthur Santos (Juninho, 35’/2ºT), Pablo Pardal e Robert (Hugo Borges, 22’/2ºT); Patryck Ferreira (Gustavo, 22’/2ºT) e Arthur Martins (Vinícius Bala, 35’/2ªT). Técnico: Daniel Neri.

FLUMINENSE: Felipe Alves; Felipe Andrade (André, 14’/2ºT), Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Lima, Gabriel Pires (Árias, Intervalo) e Terans (Ganso, 14’/2ºT); Douglas Costa (Marquinhos, 32’/2ºT), John Kennedy (Isaac, 38’/2ºT) e Lelê. Técnico. Eduardo Barros (Fernando Diniz está suspenso)

Gols: Lelê, 15’/2ºT (1-0)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Guistavo Mota Correia e Julio cesar Gaudç~encio

VAR: Philip Bennett

Cartões amarelos: John Kennedy (FLU)

