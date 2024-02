Herói da vitória do Fluminense, Lelê comemora mais um gol e brinca sobre Cano

Há dois anos o Fluminense produz o maior artilheiro do futebol brasileiro – Germán Cano. Mas há um jogador em busca de espaço contra a forte concorrência. Lelê, autor do gol da vitória do Flu sobre o Madureira, neste sábado (17).

Na saída do campo, o atacante foi perguntado sobre a possibilidade de ser artilheiro do ano no Brasil. Humilde, ele desconversou, mas revelou que busca a artilharia do Campeonato Carioca.

Temporada passada, quando atuava pelo Volta Redonda, marcou 12 gols, mas foi superado pelo agora companheiro Cano (16).

“Agradeço a Deus pela oportunidade. Por estar fazendo o gol. Trabalhei bastante, esperei a oportunidade e graças a Deus tá dando resultado. A gente tem excelentes artilheiros na competição, mas eu trabalhei para buscar a artilharia. Ano passado perdi para o Germán Cano, mas esse ano eu vou buscar e, se Deus quiser, vou ser artilheiro da competição”, disse o atacante na saída do gramado.

O jogador conta com cinco gols e está empatado com Pedro (Flamengo) e Matheus Lucas (Boavista). Todos estão dois gols atrás do líder no quesito Carlinhos, do Nova Iguaçu.

Perguntado se iria superar Cano (dois gols) na competição, Lelê elogiou o companheiro e lembrou que jogou mais partidas na temporada: 7 a 3.

“Eu tenho mais jogos, né. Germán Cano é um baita de um artilheiro, o Carlinhos (Nova Iguaçu) também é um excelente jogador, mas é continuar trabalhando para que eu possa fazer os meus gols e estar ajudando o Fluminense”, finalizou.

