Porto supera Estrela da Amadora e segue na caça aos líderes

Em casa, no Estádio do Dragão, o Porto não teve dificuldade para vencer o Estrela da Amadora, por 2 a 0. O duelo deste sábado (17/2) valeu pela 22ª rodada do Campeonato Português.

Após esta vitória, o Porto vai aos 48 pontos, em terceiro lugar. Os ponteiros são Benfica e Sporting, ambos com 52 pontos. Mas os benfiquistas têm um jogo a menos em relação aos portistas e o Sporting, dois jogos a menos. O Estrela segue próximo da zona de rebaixamento. Tem 21 pontos, em 15ª lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Português

Porto faz um gol em cada tempo

O Porto foi amplamente superior tanto na posse (72%) quanto nas finalizações (18 a 8) e nos tiros no alvo (5 a 2). Além disso, jogava em seus domínios e contra um rival muito inferior tecnicamente. Assim, não foi supresa alguma a vitória, que comçou a ser construída com um gol de Galeno, aos 35 minutos da etapa inicial. O meia-atacante concluiu uma bola chutada por João Mário que tocou no zagueiro Pedro Mendes e ficou sob medida para o brasileiro naturalizado português bater para o gol vazio.

O segundo gol veio aos 12 minutos do segundo tempo. Após troca de bola pela esquerda e pelo meio do ataque, Galeno viu a chegada do lateral-direito João Mário. Ele recebeu e mandou um chute forte, no canto direito do goleiro Bruno Brigido.

