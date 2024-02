Inter negocia empréstimo de Matheus Dias ao Fortaleza

Internacional e Fortaleza negociam o empréstimo do volante Matheus Dias, do Internacional. Assim, agora o nome do jogador de 22 anos terá uma avaliação do treinador do Leão, Juan Pablo Vojvoda, nos próximos dias. A ideia dos clubes é que o vínculo seja válido.

Matheus Dias deve ficar sem espaço no Inter após a chegada de Bruno Gomes. Este, por sua vez, estava encaminhado com o próprio Fortaleza até o Colorado entrar no meio. As informações foram publicadas inicialmente pela rádio Gaúcha Zero Hora.

O Internacional, aliás, ainda tenta a contratação do volante Thiago Maia, do Flamengo. No momento, o Inter conta também com Gabriel, Maurício, Bruno Henrique, Rômulo, Campanharo e Aránguiz para a posição. Dessa forma, o Fortaleza precisa de um volante, e o Inter precisa diminuir o elenco.

Raio-X de Matheus Dias

Matheus Dias estreou profissionalmente pelo Inter em 2022. Desde então, são 31 jogos, mas nenhum em 2024. Ele, aliás, ainda busca seu primeiro gol como profissional e foi cortado do Pré-Olímpico por conta de uma lesão. O volante, inclusive, tem contrato com o Internacional válido até 2027.

Internacional em campo

O Inter volta a campo neste domingo (18), quando visita o Novo Hamburgo, às 20h, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Em caso de vitória, o time de Matheus Dias reassumirá a liderança da competição estadual. Aliás, no outro domingo (25), o Internacional receberá o Grêmio pela penúltima rodada. Nova vitória garantirá o pimeiro lugar antecipado à equipe comandada por Eduardo Coudet.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.