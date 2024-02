Coritiba x Athletico-PR: escalações, onde assistir e arbitragem

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense, Coritiba e Athletico medem forças neste domingo (18), às 18h30, no Couto Pereira. Além de toda a rivalidade que naturalmente envolve um atletiba, o clássico tem outro ingrediente especial, afinal, reúne os líderes da competição. O Rubro-Negro é o líder da competição, com 21 pontos, um acima do Coxa. Os dois, aliás, já estão garantidos nas quartas de final da competição.

Onde Assistir

O Athletiba terá transmissão do NSports, no Youtube

Como chega o Coritiba

O Coritiba pode ter o retorno do lateral-direito Natanael, afinal, está em fase final de recuperação de lesão. Dessa forma, Vini Paulista sairia do time. Inclusive, este pode ir para o meio-campo. Quem certamente não joga é o zageiro Thallison, pois terá que passar por uma operação no ombro. Outra baixa é o atacante recém-contratado Leandro Damião.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico não poderá contar com o lateral-direito Madson, suspenso. O Rubro-Negro ainda está invicto na competição, e o treinador Osorio deve mexer na equipe. Dessa forma, ele está tentando manter o suspense.

CORITIBA X ATHLETICO-PR

Décima rodada do Campeonato Paranaense

Data: 18/02/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Mauricio Antônio, Marcelo Benevenuto e Jamerson; Arilson (Andrey), Vini Paulista e Geovane Meurer (Fransérgio); Matheus Frizzo, Figueiredo e Robson. Técnico: Guto Ferreira

ATHLETICO-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello, Fernandinho, Felipinho, Erick, Zapelli e Canobbio; Pablo. Técnico: Juan Carlos Osorio

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

