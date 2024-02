Renato Gaúcho valoriza mexidas no intervalo

Após a goleada de 6 a 2 do Grêmio sobre o Santa Cruz, o treinador Renato Gaúcho valorizou o reencontro com as vitórias após dois empates. Além disso, ele comentou que crê que as mexidas no intervalo (entraram Du Queiroz, Pavón e André Henrique nos lugares de Geromel, Cristaldo e Galdino).

O Grêmio logo abriu o placar e ampliou para 2 a 0. No entanto, o time cedeu o empate ainda no primeiro tempo. Contudo, o Tricolor fez quatro gols na etapa complementar. O treinador afirmou que a sua equipe deu uma cochilada, mas se recuperou na partida.

“Sobre o primeiro tempo, não é que não tenha gostado, o time esteve bem, fez dois gols, não matamos o jogo, aí cai na zona de conforto e o adversário começa a gostar do jogo. Achando que estava decidido. Não vou tirar os méritos deles”, iniciou Renato Gaúcho.

“Conversei com eles no intervalo, mudamos um pouco, coloquei Queiroz e Pavón, vinham fazendo pré-temporada. Estão em nível bom, conhecer os companheiros e entraram muito bem, mudaram o panorama da partida. Indiscutivelmente são jogadores que acrescentam qualidade a mais”, acrescentou Renato. Grêmio de Renato Gaúcho de volta à liderança

Com o resultado, o Grêmio recuperou a liderança do Campeonato Gaúcho, agora com 20 pontos. No entanto, o Tricolor ainda pode ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 19 e entra em campo neste domingo (18). Os dois, aliás, já estão garantidos nas quartas de final do Gauchão.

Eles, inclusive, se enfrentarão, no Beira-Rio, no dia 25 deste mês. Já na última rodada da primeira fase, o Grêmio receberá o Guarany de Bagé no dia 02/03. Antes, porém, o time comandado por Renato Gaúcho decidirá a Recopa Gaúcha no dia 28 de fevereiro, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, contra o São Luiz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.