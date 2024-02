Calleri lamenta empate e diz que RB Bragantino merecia a vitória

O São Paulo esteve muito próximo da vitória, mas ficou no empate em 2 a 2 contra o RB Bragantino, neste sábado (17), no Morumbis, pela nona rodada do Paulistão. Após a partida, o atacante Calleri foi duro nas palavras. Afinal, o argentino disse que o São Paulo não jogou bem no primeiro tempo e acredita que o Massa Bruta deveria deixar o Morumbis com a vitória.

“Na minha opinião fizemos um mal primeiro tempo. Muitas finalizações de nós jogadores, mas erradas. O Bragantino fez um grande plano de jogo, avançaram bem o time, jogaram bem pelo meio. E a gente ficava sem pressão. Eles fizeram um baita primeiro tempo. Já no segundo tempo a gente corrigiu um pouquinho. Duas expulsões, alguns lances que poderiam ser gol. A gente vira o jogo, mas depois vira a frustração. O Bragantino, que merecia vencer o jogo na minha opinião. É frustrante, a gente faz um baita trabalho, vira o resultado e sai sem os três pontos”, completou Calleri, que prosseguiu.

“Acho que todos nós jogadores precisamos trabalhar um pouco mais. Agora temos uma folga bem merecida e na terça, quando a gente volta, vamos tentar arrumar tudo. O time no segundo tempo normalmente é o time que a gente quer ver e temos que melhorar para a reta final do Paulista, para o começo da Libertadores e do Brasileirão. Temos time necessário para brigar por todas as competições. E também recuperar o pessoal do REFFIS, juntar todo o grupo para encarar domingo o Guarani.

Situação do São Paulo no Paulistão

O time agora soma 14 pontos no Grupo D do torneio e tem a vaga para a próxima fase ameaçada. Nesta rodada, por exemplo, o Tricolor pode ficar fora da zona de classificação em caso de vitórias de Novorizontino e São Bernardo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.