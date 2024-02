Léo Ortiz e o interesse do Fla: ‘Espero que as coisas possam acontecer’

Neste sábado (17/2), após o empate do Bragantino com o São Paulo, no MorumBis, pelo Paulistão, Léo Ortiz respondeu a sobre como estão as negociações com o Flamengo. Ele não negou a grande vontade de que o negocio seja concluído. Mas que está afastado das conversas que se arrastam há meses. Lembrou que desde que voltou a jogar, recuperado de lesão, se afastou das conversas para não não perder o foco e nem ferir o Bragantino, clube que ele é muito grato.

“Assim que voltei a jogar, dei um passo atrás em relação a estar presente nas negociações. Pois tenho respeito ao Bragantino, que me deu uma oportunidade quando ninguém me deu. Eu valorizo muito isso. Mas as pessoas que cuidam da minha carreira, o Bragantino e o clube que está atrás (Flamengo). Então, espero que as coisas possam acontecer. Mas enquanto isso eu estou aqui total respeito e vou continuar honrando a camisa do Bragantino”, disse.

Negociação de Léo Ortiz

O Bragantino topa vender, o Flamengo tem o jogador como a sua prioridade e Leo Ortiz jamais escondeu o interesse em jogar no clube carioca. Mas o negócio emperrou por questão financeira. O Rubro-Negro chegou a oferecer algo próximo aos 8 milhões de euros (R$ 43 milhões). Mas o Bragantino pede 10 milhções de euros (R$ 54 milhões).

O zagueiro de 28 anos é considerado um dos melhores do país e tem convocações para a Seleção Brasileira. Era cotado para ir à Copa de 2022. Mas teve uma séria lesão no joelho direito na véspera da convocação final de Tite (que agora é o treinador do Fla). Assim, ficou inativo por dez meses. Mas retornou em alto nível, despertando o interesse do Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.