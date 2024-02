Carpini valoriza entrega dos jogadores após empate: ‘São guerreiros’

O São Paulo empatou em 2 a 2 com o RB Bragantino neste sábado (17), no Morumbis pela nona rodada do Campeonato Paulista. Após passar boa parte do jogo atrás do placar, o Tricolor conseguiu virar nos acréscimos do segundo tempo, mas tomou o empate no último lance do jogo. Contudo, em vez de lamentar a perca dos três pontos, o técnico Thiago Carpini preferiu ressaltar o espírito de luta da sua equipe.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador preferiu valorizar o ponto conquistado e disse que correu riscos de ter mais jogadores lesionados.

“(A equipe) consegue um empate que parecia naquele momento improvável, apesar de termos criado muitas chances no segundo tempo. Eu acho que atmosfera do estádio já se dava por satisfeita pelo ponto conquistado, pela circunstância do jogo. Aí conseguimos o gol da virada. Foi fantástico. Aquela minha comemoração foi uma maneira de extravasar o que esses caras estão sentindo. O Calleri, o Pablo, o Alisson, o Diego (Costa), o Arboleda, o Welington. Esses caras só estavam em campo hoje porque são guerreiros e valentes. O cansaço das últimas 48 horas foi o maior de toda a temporada. O risco de perder mais atletas foi muito grande”, disse Carpini, que prosseguiu.

”Eu prefiro valorizar o ponto, a entrega, a competitividade, e mais uma vez enaltecer o nosso torcedor. Acabar o jogo como acabamos, com o sentimento de frustração, parecendo uma derrota, eu acho que tem de parabenizar o torcedor do São Paulo e principalmente os atletas. Para o torcedor aplaudir como aplaudiu, é porque o torcedor viu a entrega. Teve erros, escolhas, acertos, mas no geral foi positivo”.

Carpini espera ter retornos na próxima partida

Agora, o São Paulo terá uma semana até entrar em campo novamente. o Tricolor encara o Guarani no próximo domingo (25), no Brinco de Ouro, pela décima rodada do Estadual. Até o embate, Carpini planeja organizar a equipe e espera o retorno de três jogadores do DM.

“O São Paulo teve um início de temporada difícil, tivemos uma decisão, um clássico que nunca tinha vencido, começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Paulista. Concentração muito grande, físico… Sete jogadores no DM, cinco com participação muito grande. Jogadores importantes para o nosso processo. Num contexto geral, o saldo é muito positivo. É aproveitar o máximo essa semana e com a possibilidade real de retornos. Igor, Wellington Rato e Lucas. E descansar para não perder mais ninguém”, finalizou o treinador.

