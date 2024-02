Internacional x Novo Hamburgo: Escalações, onde assistir, arbitragem

Já classificado para as quartas de final do Gauchão, o Internacional vai até o Estádio do Vale para visitar o Novo Hamburgo. O duelo na noite deste domingo (18/2), às 20h (de Brasília) levará o Colorado de volta à liderança em caso de vitória. Afinal, tem 19 pontos, contra 20 do Grêmio.

O Novo Hamburgo está na nona posição, com nove pontos e precisa de um bom resultado para voltar ao G8. O time vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

Veja a tabela de classificação do Gauchão

O tecnico Edinho Rosa sabe que não terá quatro jogadores, todos machucados: o zagueiro Islan, os volantes Christian e Patrick e o meia Dionathã. Assim, mesmo com o time rateando nas últimas rodadas, ele deve manter a base, buscando atuar com cautela, pois precisa pontuar para se manter na zona de classificação.

A escalação do Internacional é um mistério. Afinal, como o time já está garantido nas quartas de final, Eduardo Coudet deve poupar vários titulares. Assim, saber quem será poupado é uma loteria.

NOVO HAMBURGO X INTERNACIONAL

Campeonato Gaúcho – 9ª rodada

Data e Horário: 18/2/2024, 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo (RS)

NOVO HAMBURGO: Maticoli; Anilson, Marcão, Santiago e Raí; Robson, Filipe Fraga, Erick Bahia e Garré; Tanque e Parede. Técnico: Edinho Rosa.

INTERNACIONAL: Anthoni; Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê (Thauan Lara); Aránguiz (Rômulo), Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Francisco Soares Dias

Auxiliares: Lucio Beiersdorf e Luiz Rodrigues.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.