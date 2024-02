Marcelo Teixeira quer Neymar e Gabigol no Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que reassumiu o cargo este ano, não esconde que pensa grande no planejamento para, como ele diz, “tornar o clube grande de novo”. Afinal, o clube sofreu um rebaixamento em 2023 e, assim, disputa a nova temporada na Série B do Brasileirão. A decadência repercutiu mundialmente, já que o clube santista formou ninguém menos que Pelé, o maior jogador de todos os tempos.

Em busca de um time competitivo

Para voltar à elite e ter um time com chances de sucesso, Marcelo Teixeira disse, em entrevista à ESPN Brasil, que sonha em reunir Neymar e Gabigol no ataque. Neymar tem contrato com o Al-Hilal, na Arábia Saudita, até meados de 2025. Já Gabigol tem vínculo com o Flamengo até o fim da temporada 2024, com possibilidade de renovação.

Os dois jogaram juntos pela Seleção Brasileira. Mas ambos têm origem no Peixe e seus destinos se cruzaram de forma oposta.

No último encontro no Santos, caminhos diferentes

Afinal, em 26/5/2013, enquanto Gabigol estreava no Peixe, Neymar fazia o seu jogo de despedida. Assim, naquela partida, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Gabigol entrou em campo justamente para substituir Neymar no jogo contra o Flamengo.

Neymar rumou para o Barcelona, pela fortuna de 59 milhões de euros. O atacante ficou por quatro anos no clube da Catalunha até seguir para o PSG em agosto de 2017. E permaneceu no clube francês por seis anos, até partir para a Arábia Saudita, com a camisa do Al-Hilal.

Gabigol ficou no Santos até agosto de 2016, quando também foi para a Europa, contratado pelo Benfica. Depois passou pela Inter de Milão e retornou em janeiro de 2018 ao Santos. Voltou para a Inter e em janeiro de 2019 ingressou no Flamengo, onde virou ídolo.

