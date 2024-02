Neste domingo (18/2), às 10h30 (de Brasília), Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na final da Supercopa do Brasil feminina. As Brabas corintianas estão buscando o tricampeonato nesta terceira edição do torneio, mantendo o status de únicas campeãs. Já as cruzeirenses, que pela primeira vez estão na decisão, querem desbancar as favoritas. A Voz do Esporte preparou uma cobertura especial que começa cedinho, às 9h30 (de Brasília), sob o comando e a narração do elétrico Christian Rafael.