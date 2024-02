São Paulo perde dupla de zaga titular para o próximo jogo

O São Paulo não terá sua dupla de zaga titular em sua próxima partida. O Tricolor encara o Guarani, no domingo (25), às 18h, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 10ª rodada da competição. E para o embate, Arboleda e Diego Costa, que vinham jogando juntos nos últimos jogos, precisaram cumprir suspensão.

No duelo contra o RB Bragantino neste sábado (17), no Morumbis, o equatoriano recebeu o cartão vermelho, após uma grande polêmica. Arboleda, que era o último marcador do São Paulo, chegou atrasado e acertou em cheio o atacante Talisson. O juiz não marcou a falta e na sequência, Helinho deu um pontapé em Erick e recebeu o vermelho. Após revisão do VAR, o árbitro manteve o cartão para o atacante do Massa Bruta e também expulsou o zagueiro do Tricolor.

Por outro lado, Diego Costa também poderia ter recebido uma punição maior. O defensor deu um carrinho próximo a área e recebeu o amarelo. Foi o terceiro do jogador, que terá que cumprir suspensão automática. Contudo, no lance, o juiz até acabou chamado ao VAR para expulsar o atleta, mas não aplicou a advertência.

Assim, sem sua dupla de zaga titular, o técnico Thiago Carpini deve utilizar Alan Franco, que entrou contra o Bragantino, e Ferraresi. Os dois chegaram a ser titulares na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, no Morumbis. Além disso, o jovem Matheus Belém é outra opção.

