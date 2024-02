Santos x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 14h30

O Santos recebe o Novorizontino, neste domingo (18/2). O duelo na Vila Belmiro começa às 16h (de Brasilia). O Peixe lidera o Grupo A, com 19 pontos e já está classificado para as quartas de final. Mas precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo antecipadamente, o que dá vantagem no jogo da proxima fase. Um triunfo acabará com um jejum. Afinal, o Peixe não vence o rival há cinco jogos (quatro derrotas e um empate). O Novorizontino é o segundo colocado do Grupo D.

Esta partida terá a cobertura da Voz do Esporte. A partir das 14h30 (de Brasília) você pode acompanhar a abertura da transmissão, com um esquenta de primeira. O comando é de Gabriel Belmonte, que também estará na narração.