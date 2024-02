Líder Real Madrid fica no empate com o Rayo Vallecano

Neste domingo (18/2), o Rayo Vallecano recebeu o Real Madrid em seu estádio, Vallecas, pela rodada 25 do Espanhol. Neste duelo entre times de Madri, tudo igual: 1 a 1. O Real, mais uma vez desfalcado e com o lateral Nacho e o volante Tchouaméni como zagueiros, fez jogo sem muito poder ofensivo, com Vini Jr bem discreto (Rodrygo começou no banco e entrou na etapa final). Mas ainda assim teve as melhores oportunidades e saiu na frente com Joselu. Mas Raúl de Tomás (ex-Real) de pênalti deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O Real lidera, com 62 pontos, seis à frente do Girona (que ainda joga na rodada).

O jogo marcou a estreia do técnico Iñigo Perez no comando do Rayo Vallecano. Ele assume a vaga de Francisco Rodríguez, demitido no início da semana passada. Iñigo era auxiliar-técnico do comandante dispensado pelos maus resultados. Com o empate, o Rayo vai aos 25 pontos e pode encerrar a rodada em 14º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Tudo igual no primeiro tempo

O real logo saiu marcando. Aos três minutos. Após recuperar a bola na defesa e encaixar com contra-ataque com Valverde, pela direita, a bola chegou até Joselu que bateu de primeira para colocar os visitantes na frente. Mas o Vallecano conseguia equilibrar o jogo (ambos com posse de 50% no primeiro tempo) e dando o mesmo número de finalizações (cinco). Num dos ataques, aos 27, a bola bateu no braço de Camavinga. Pênalti que Raúl de Tomás (prada da casa do Real) cobrou para fazer, enfim, seu primeiro gol na temporada. Leoi do ex

O jogo seguiu movimentado, mas com apenas mais um lance de real perigo. Valverde fez boa conclusão. Mas a bola foi na trave.

Real não fura a retranca

A etapa esteve mais para o Real Madrid, com muito mais posse (70%). Porém, sempre pecando no arremate final. De seus cinco chutes na etapa, apenas dois foram no alvo e bem defendidos pelo goleiro Dimitrievski. O Rayo, principalmente depois dos 30 minutos, se fechou segurando um bom resultado contra o líder e favoritíssimo ao título. O Real terminou com dez (Carbajal foi expulso). E o time de Vallecas celebra o fato de não perder na temporada para os Merengues (no turno, na casa do Real, 0 a 0).

Jogos da 25ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (16/2)

Villarreal 1×1 Getafe

Sábado (17/2)

Atlético de Madrid 5×0 Las Palmas

Osasuna x Cádiz

Celta 1×2 Barcelona

Valencia 0x0 Sevilla

Domingo (18/2)

Rayo Vallecano 1×1 Real Madrid

Granada x Almería – 12h15

Mallorca x Real Sociedad – 14h30

Betis x Alavés – 17h

Segunda-feira (19/2)

Athletico Bilbao x Girona – 17h