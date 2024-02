Volante Allan, do Flamengo, está com dengue

O Flamengo anunciou neste domingo (18/2) que o volante Allan está com dengue. Assim, ele será desfalque no jogo contra o Boavista, na terça-feira, pela nona rodada do Campeonato Carioca.

“O atleta Allan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada (16), que confirmaram diagnóstico de dengue”, informou o clube.

O Rio passa por uma epidemia de dengue. Afinal, em todo o estado, já são mais de 41 mil casos em apenas dois meses, sendo que houve 51 mil no ano de 2023 inteiro. Somente na cidade do Rio, já há mais de 21 mil casos este ano, quase os 23 mil registrados ao longo de todo o ano passado.

Allan já estava fora e prazo de desfalque agora aumenta

Allan já havia ficado de fora do elenco no jogo do Flamengo contra o Bangu na quinta-feira, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). Assim, o clube anunciou, na ocasião, que ele estava fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga, com previsão de ausência dos gramados pelo prazo de 12 dias. Agora, com a dengue, o período de desfalque do volante deve aumentar.

No jogo, Pedro foi o cara, anotando um hat-trick que sacramentou o 3 a 0 contra o rival. Inclusive, o placar alçou o Rubro-Negro à liderança do Campeonato Carioca, à frente do Fluminense nos critérios de desempate.

Volante tem 26 anos e já rodou 10 clubes

Nascido em 3/3/1997, Allan tem 26 anos e já está em seu décimo clube na carreira. Gaúcho de Porto Alegre, ele se formou no Internacional e foi para o Liverpool, na Inglaterra, em agosto de 2015, aos 18 anos. Então, defendeu o Seinäjoki, na Finlândia; o Truiden, na Bélgica; Hertha Berlin e Frankfurt, na Alemanha; Apollon Limassol, no Chipre; Fluminense e Atlético-MG; e chegou ao Flamengo em julho de 2023.

O volante tem apenas 17 partidas com a camisa rubro-negra. Afinal, em setembro de 2023, sofreu uma ruptura na sola do pé esquerdo e precisou passar por cirurgia. Assim, ficou inativo por dois meses. Este ano, ele atuou em três jogos pelo Campeonato Carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter, Instagram e Facebook.