Boca Juniors analisa cenários para ampliar La Bombonera

De acordo com informações da imprensa argentina, o Boca Juniors estuda a possibilidade de ampliação de La Bombonera com o mínimo possível de impacto. Ou seja, sem precisar adquirir nenhuma residência situada nos arredores do estádio.

Além disso, a ideia encabeçada pelo presidente Juan Román Riquelme é de fazer as obras no mesmo local da atual casa boquense. Descartando, desse modo, a possibilidade de erguer um estádio em bairro diferente de La Boca.

Para viabilizar a ideia, um grupo de arquitetos tem trabalhado internamente para avaliar opções de baixo impacto para agradar a todos os envolvidos. Ao mesmo tempo que o desejo de ampliar a estrutura de La Bombonera é desejo antigo, o atual mandatário não quer a derrubada de casas ou compra de terrenos de vizinhos.

“Quando estou pensando nisso, quando tenho que bater na porta de alguém e o dono da casa a esposa ou o filho abre a porta, inconscientemente, tenho que dizer ‘você tem que sair de casa'”, falou o mandatário do Boca Juniors em entrevista recente a ‘TNT Sports’ da Argentina.

Não existe qualquer projeto especificado ou em caráter mais avançado nesse sentido. Todavia, a tendência é de avanço o mais rápido possível na questão, já que Román considera essa ação como a mais importante a ser tomada pelo clube em seu mandato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.