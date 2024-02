Brighton arrasador diante do lanterna do Inglês: 5 a 0

O Brighton não tomou conhecimento do Sheffield United, neste domingo (18/2), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo fora de casa, arrasou o rival por 5 a 0. O atacante brasileiro João Pedro com lesão na coxa direita, mais uma vez desfalcou o Brighton, que marcou com Adingra (dois), Buonanotte, Welbeck e Robinson (contra).

Enquanto o Brighton tem 38 pontos, em sétimo lugar e ainda sonhando com vaga em alguma liga europeia na próxima temporada o Sheffield caminha rumo ao rebaixamento. Afoinal. está em último lugar, com 13 pontos, sete atrás do primeiro fora do Z3.

Ficou fácil para o Brighton

Nos 45 minutos iniciais (que ainda teve sete de acréscimos), foi sob medida para o Brighton. Afinal, o time da casa teve um expulso logo aos 13 minutos (Holgate fez falta feia em Mitoma). Porém, com dez, o Sheffield se fechou, mas não evitou que os visitantes fossem para o intervalo com 2 a 0 no placar. Buonanotte, quase sem querer, fez 1 a 0 de cabeça. Aos 24, depois de evitar o gol de empate, o Brighton construiu um ataque pela direita que culminou com o chute de Welbeck para o gol. 2 a 0.

O segundo tempo começou morno, com o Brigton administrando o tempo. Contudo, quando chegou ao terceiro gol, com Robinson fazendo contra após cruzamento de Mitoma, o time foi para cima buscando a goleada. Dessa forma, conseguiu. Aos 33, Adingra, o melhor em campo e recém-campeão africano com a Costa do Marfim, concluiu jogada pela direita e fez o quarto gol. E, aos 40, o mesmo Adingra – o melhor em campo ao lado de Mitoma – fechou o placar num lance em que parecia troca de passes em um treino.

Jogos da 25ª rodada do Inglês

Sábado (17/2)

Brentford 1×4 Liverpool

Burnley 0 x 5 Arsenal

Newcastle 2 x 2 Bournemouth

Fulham 1 x 2 Aston Villa

Nottingham Forest 2 x 0 West Ham

Tottenham 1 x 2 Wolverhampton

Manchester City 1×1 Chelsea

Domingo (18/2)

Sheffield 0x5 Brighton

Luton Town x Manchester United – 13h30

Segunda-feira (19/2)

Everton x Crystal Palace – 17h

