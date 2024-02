Em recuperação, Jair vai ao CT do Vasco

O volante Jair, do Vasco, foi neste domingo (18/2) ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho, realizada no dia 14/2 e que, de acordo com o clube, foi bem sucedida.

Assim, a mulher de Jair, Amanda Hansen, postou mensagem nas redes sociais com uma foto da ida do atleta ao CT do clube. Ela externou o orgulho pelo empenho do marido no restabelecimento da saúde.

“Até no domingo lá vai ele… Deus está contigo nessa recuperação, meu amor. Orgulho do homem esforçado que és! Te amo!”, ela escreveu.

Aos 29 anos, Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no começo do clássico contra o Flamengo, no dia 4/2, no Maracanã . O lance ocorreu numa disputa de bola com Gerson, logo nos primeiros minutos da partida.

Em uma semana, Vasco perdeu dois por lesão

Dessa forma, foi mais uma má notícia para o Vasco, uma semana após a grave lesão de Paulinho, Afinal, o volante sofreu uma lesão semelhante à de Jair, só que no joelho direito, no primeiro tempo do jogo contra o Bangu, em 28/1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esse tipo de lesão leva, em média, de 8 a 10 meses para recuperação.

Assim, com a lesão de Jair, o Cruz-Maltino sofre dois desfalques para a temporada. Na ocasião, Jair disse que o imprevisto frustrava suas expectativas após um período de dedicação visando ao sucesso do time nos gramados.

“Me preparei muito nas férias e na pré-temporada para ajudar o clube o máximo possível”, ele disse.

O Vasco anunciou, já no dia 5/2, que a previsão para retorno de Jair ao campo seria no segundo semestre deste ano. Entretanto, torcedores esperam que ele e Paulinho consigam retornar antes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter, Instagram e Facebook.