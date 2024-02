Bayern perde para o Bochum e vê título alemão bem mais distante

Em jogo marcado por protestos da torcida do Bochum (contra a chegada de investimentos estrangeiros no futebol alemão), o time da casa mandou bem e venceu o Bayern por 3 a 2. O duelo deste domingo (18/2) valeu pela 22ª rodada da Bundesliga. Com o resultado, o título parece cada vez mais encaminhado para o Leverkusen (que pode ser campeão pela primeira vez). Afinal, lidera com 58 pontos, contra 50 dos Bávaros, que perderam seu terceiro jogo seguido. O Bochum pula para 25 pontos, em 11º, se afastando de vez da zona do rebaixamento.

O protesto vem ocorrendo em alguns jogos na temporada e é bem curioso. Durante as partidas, os torcedores jogam bolas de tênis no gramado. A federação vem punindo os times com um valor fixo por cada bolinha jogada no campo. Desta vez, em Bochum, foram centenas, o que obrigou a uma interrupção de dez minuitos no primeiro tempo e outrs dez na etapa final.

Musiala põe o Bayern na frente

Aproveitando que o Bochum estava fechado e tentando apenas raros contra-ataques, o Bayern com muita posse de bola e praticamente alugando a intermediária rival, comandou os primeiros 30 minutos. Com 60% de posse de bola e quatro finalizações no alvo, contra nenhuma do time da casa, mereceu sair na frente. O gol saiu aos 14 minutos. Primeiramente, veio uma blitz em que De Ligt e o próprio Musiala perderam chances, com um zagueiro salvando e com o goleiro Roemann rechaçando. Porém, na terceira tentativa no mesmo lance, Musiala bateu com força no alto e seu chute cruzado morreu no gol.

Virada do Bochum

O Bayern estava bem, perdeu duas chances para ampliar. Mas cedeu o empate aos 38. Asano recebeu pela direita, entrou na área e chutou cruzado. O time visitante sentiu o gol e a partir daí só deu Bochum, que conseguiu a virada aos 44, com Schlotterbeck escorando escanteio da direita.

No segundo tempo, o Bayern seguia displicente e acabou levando o terceiro, numa cobrança de pênalti de Stoger (Upamecano, que fez a penalidade, foi expulso). Com as paradas o jogo teve muitos minutos de acréscimos, foi quando Kane conseguiu diminuir o placar. Ficou mesmo no 3 a 2.

De novo, Upamecano?

Para lembrar: este foi os segundo jogo seguido que Upamecano foi expulso. No meio da semana, na derrota para a Lazio pela Champions ele tinha levado o vermelho.

Jogos da 22ª rodada do Alemão

Sexta-feira (16/2)

Colonia 0x1 Werder Bremen

Sábado (17/2)

Heidenheim 1×2 Leverkusen

Darmstadt 1×2 Stuttgart

Wolfsburg 1×1 Borussia Dortmund

Mainz 1×0 Augsburg

Hoffenheim 0x1 Union Berlin

RB Leipzig 2×0 B. M’Galdbach

Domingo (18/2)

Freiburg 3×3 Eintracht

Bochum 3×2 Bayern

