Roma se reabilita e se aproxima do G4 do Italiano

Fora de casa, a Roma derrotou o Frosinone por 3 a 0 neste domingo (18), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Curiosamente, nenhum gol foi marcado por italiano, afinal, o holandês Huijsen, o iraniano Azmoun e o argentino Paredes, este de pênalti, balançaram as redes. Os brasileiros Kaio Jorge e Reinier foram titulares do time mandante, mas saíram no segundo tempo.

Dessa forma, a Roma se reabilita na competição após perder para a Internazionale de Milão no sábado de Carnaval. Agora, o clube comandado pelo ídolo De Rossi está em sexto lugar, com 41 pontos, quatro atrás da Atalanta, que fecha o G4, mas com um jogo a menos.

Os três primeiros são Internazionale de Milão (63), Juventus (54) e Milan (52). Do trio de gigantes do futebol italiano, apenas a Velha Senhora tem 25 partidas. A quinta posição é do Bologna, com 45. Já o Frosinone está em 15º, com 23 pontos.

A Roma agora recebe o Feyenoord na quinta-feira (22), às 17h (horário de Brasília). No entanto, o duelo é válido pela volta da segunda fase da Liga Europa, a que antecede as oitavas de final. Na ida, vale lembrar, os times empataram em 1 a 1. Já pelo Italiano, a Loba recebe o Torino na segunda-feira, dia 26. O Frosinone, por sua vez, visita a Juventus no próximo domingo (25).

