David Neres dá show, e Benfica goleia o Vizela

Com show do brasileiro David Neres, o Benfica derrotou o Vizela por 6 a 1 neste domingo (18), no Estádio da Luz, em Lisboa. O atacante fez dois gols e deu duas assistências, para o argentino Otamendi e para o compatriota Marcos Leonardo. Os portugueses Rafa Silva e Thiago Gouveia também marcaram, enquanto Essende descontou para os visitantes.

O Benfica lidera a competição, agora com 55 pontos em 22 jogos. No entanto, as Águias são perseguidas pelo Sporting Lisboa, que somam 52 pontos, mas com duas rodadas a menos. Porto e Vitória de Guimarães completam o G4, com 48 e 41 pontos. Dessa forma, ao que tudo indica, o título do Campeonato Português de 2023/2024 deve ficar com um dos grandes times de Lisboa. O Vizela, por sua vez, segue na lanterna, com apenas 16 pontos.

David Neres abriu o placar para o Benfica aos 16, aproveitando rebote em finalização dele mesmo. Nove minutos mais tarde, o brasileiro cruzou para Otamendi marcar de cabeça e fazer 2 a 0. Neste embalo, o time de Lisboa marcou o terceiro aos 30, afinal, Tengstedt chutou e Thiago Gouveia marcou no rebote. Neres, inclusive, apareceu novamente, aos 40, quando marcou após passe de Rafa Silva. Ainda no primeiro tempo, o Benfica fez o quinto, com Rafa Silva aproveitando passe de Tengstedt.

Dessa forma, naturalmente, o Benfica administrou o resultado no segundo tempo. Assim, o Vizela conseguiu crescer na partida e descontou com Essende, logo aos três. Pouco depois, ele desperdiçou um pênalti. Aos 43, David Neres apareceu novamente, agora servindo o compatriota Marcos Leonardo para fazer 6 a 1.

