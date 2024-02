Em jogo de duas viradas, Vitória vence o Ba-Vi

Em partida com duas viradas, o Vitória venceu o Bahia por 3 a 2 neste domingo (18), no Barradão. Osvaldo (duas vezes) e Alerrandro marcaram para o Leão, enquanto Thaciano e Osvaldo anotaram para o Tricolor. A partida foi válida pela sétima rodada do Campeonato Baiano.

Com o resultado, agora os dois times têm 13 pontos. Por conta do saldo de gols (12 a 4), o Bahia está em segundo lugar, enquanto o Vitória está em terceiro. A liderança é da Juazeirense, que venceu no último sábado (17) e soma 14 pontos. O G4 tem ainda o Barcelona de Ilhéus, com 13. O primeiro fora da zona de classificação para a semifinal é o Jequié, com 10. São nove rodadas.

O Vitória começou bem melhor. Inclusive, o Leão abriu o placar logo aos cinco, quando Matheusinho cruzou na área, Alerrandro ajeitou, e Osvaldo chutou forte no canto direito do goleiro Adriel. No entanto, a reação do Bahia não demorou a começar, afinal, aos 10 Juba sofreu falta, que ele mesmo bateu no travessão. Quatro minutos mais tarde, Cauly puxou contra-ataque e tocou para Everaldo. Este, por sua vez, lançou de Cavadinha para Thaciano fazer 1 a 1. Aos 41, o atacante apareceu novamente, agora cruzando na medida para Everton Ribeiro, de cabeça, virar o jogo para o Bahia.

A segunda etapa teve menos intensidade, mas o Vitória foi um pouco melhor, afinal, teve bons momentos com Osvaldo, Matheus Gonçalves, Zeca e Alerrandro. Aos 28, o volante Rezende foi expulso. Assim, facilitou ainda mais a vida do Vitória. Assim, Osvaldo empatou dois minutos depois, aproveitando ótimo cruzamento de Matheus Gonçalves. Aos 38, inclusive, o atual campeão da Série B virou: Matheusinho cobrou escanteio, e Alerrandro marcou. Pouco depois, a pá de cal veio com a expulsão de Jean Lucas, deixando o Bahia com nove em campo.

Na oitava rodada, o Bahia visita a Juazeirense, enquanto o Vitória recebe o Atlético. Os dois jogos serão no próximo domingo (25), às 16h e às 18h30, respectivamente.

