Santos é surpreendido pelo Novorizontino e perde na Vila

Deu Novorizontino no duelo contra o Santos, neste domingo (18/2), pela nona rodada do Paulistão. Com ótimo primeiro tempo e segurando como deu na etapa final, fez 2 a 1 nos santistas em plena Vila Belmiro. O Peixe demorou para entrar no jogo, o que aconteceu apenas na etapa final, quando já perdia por 2 a 0, com gols de Neto Pessoa e Rômulo (o melhor em campo). Na etapa final, mudanças acertadas de Carille e não tão boas do treinador visitante Eduardo Baptista, fez o Peixe acordar, diminuir com Pituca, mas não chegar ao empoate.

O Santos lidera o Grupo A, com 19 pontos. Mas quem fez a festa mesmo foi o Novorizontino. Chegou aos 15 pontos no Grupo D e asumiu a liderança, ultrapassando o São Paulo, que tem 14.

Veja aqui a tabela de classificação do Paulistão

Show tático do Novorizontino

O primeiro tempo foi para o Santos esquecer. A estratégia de Carille, com Guilherme mais atrás para municiar William e Morelos, não funcionou. Este último alías esteve muito apático. Assim, o time criou pouco na frente, conseguindo assustar em chuveirinhos e numa falta cobrada por Otero com boa defesa de Jordi.

Por sua vez, o Novorizontino deu banho tático. Defensivamente, fechou muito bem. Quando encaixou contra-ataques, chegou aos gols. No primeiro, uma rápida troca de passes que começou com o goleiro Jordi, chegou até Rômulo. O passe foi perfeito para a finalização de Neto Pessoa, aos 12. O autor do gol pouco depois saiu machucado (entrou Jenison), mas o time de Novo Horizonte seguiu muito bem. Mandou uma na trave com Waguininho (em passe de Rômulo) e fez o segundo quando Rômulo deu sorte numa dividida dentro da área e bateu com classe para fazer 2 a 0.

Santos perde gols e perde o jogo

O Santos voltou com três mudanças. Aas entradas de Hayner, Pedrinho e Furch surtiram efeito. Mas duas vezes o Novorizontino ficou na cara de João Paulo. Na melhor. aos cinco minutos, quando o Santos atacava, o goleiro Jordi defendeu e fez um lançamento para Rômulo ganhar de Felipe Jonatan na corrida e chutar para defesa de João Paulo com os pés. Mas o Santos seguiu crescendo. E o técnico rival, Eduardo Baptista, acabou dando uma ajudinha. Tirou Rômulo, o melhor em campo. Isso acabou com o ataque do Novorizontino.

O Santos ficou em cima e diminuiu numa cabeçada de Pituca. Pàssou a ficar em cima. perdeu pelo menos sete oportunidades. Duas foram na trave (Nonato e Pedrinho). Duas foram para fora, bem perto. Três, o goleiro Jordi salvou. Dessa forma, o Peixe não chegou ao gol e lamentou a derrota em casa.

SANTOS 1X2 NOVORIZONTINO

Campeonato Paulista – 9ª Rodada da fase de grupos

Data: 18/2/2024

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público: 11.665

Renda: R$ 581.860

SANTOS: João Paulo, Aderlan (Hayner, Intervalo), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Otero (Pedrinho, Intervalo); Morelos (Furch, Intervalo), Willian Bigode (Marcelinho, 25’/2ºT)e Guilherme. Técnico: Fabio Carille

NOVORIZONTINO: Jordi; Rafael Donato, Renato e Chico; Willian Lepo (Raul Prata, 15’/2ºT), Willian Farias, Marlon (Reverson, 41’/2ºT) e Danilo Barcelos; Waguininho (João Afonso, 41’/2ºT), Neto Pessoa (Jenison, 31’/1ºT) e Rômulo (Paulo Vitor, 15’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista

Gols: Neto Pessoa, 12’/1ºT (0-1); Rômulo, 39’/2ºT (0-2); Pituca, 26’/2ºT (1-2)

Arbitragem: João Vitor Gobi

Auxiliares: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Italo Magno de Paula Andrade

VAR : Thiago Duarte

Cartões amarelos: Waguininho, Rafael Donato, Chico, Danilo Barcelos (NOV)

