Baixa no Fla: Gerson é internado com infecção renal

O apoiador Gerson, do Flamengo, foi internado com suspeita de infecção urinária. Ele estava sentindo dores abdominais e os exames comprovaram que havia um problema no rim. Assim, o assunto logo invadiu as redes sociais e torcedores lamentaram pelo jogador e também pelo time. Inclusive, um deles até ironizou sobre a falta de sorte.

“Começou. Cadê o padre que benzeu o CT antes do jogo do Emelec? Precisamos de bênçãos o quanto antes”, escreveu nos comentários da rede social Flazoeiro, que acompanha as notícias do Rubro-Negro.

Com a internação, o jogador, apelidado de Coringa pela versatilidade em campo, está fora do jogo do Flamengo contra o Boavista, na terça-feira (20). O jogo começará às 21h30 no Maracanã. O Flamengo está em segundo lugar na tabela. Afinal, após alcançar a liderança com a vitória sobre o Bangu, na quinta-feira, o Rubro-Negro voltou a perder a posição para o Fluminense, que derrotou o Madureira neste sábado.

Nota do Flamengo esclarece situação de Gerson

O Flamengo divulgou uma nota oficial nas redes sociais. Dessa forma, explicou a situação do apoiador.

“O atleta Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje ao Centro de Treinamento e foi a um hospital da Barra para realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com o tratamento médico”, disse o boletim rubro-negro.

