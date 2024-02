Tiago Nunes lamenta derrota do Botafogo, mas pede reação na Libertadores

OO técnico Tiago Nunes analisou a derrota do Botafogo para o Vasco neste domingo. Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador elogiou o início botafoguense, mas disse que o time se perdeu após o empate. Para ele, afinal, o grupo sofreu emocionalmente no clássico.

“A partir do empate do Vasco, a gente sente bastante emocionalmente. A gente sucumbe emocionalmente. Sentimos no vestiário que os jogadores sentiram aquele momento. Tinha uma expectativa alta. E você sofre com 50 segundo um revés e desarticulou muito a equipe. O segundo e terceiro gols a gente entregou. Sofremos gols evitáveis. O quarto foi consequência. O que mais me preocupa é a questão da reação, a equipe sentiu o golpe num jogo controlado”, disse Tiago Nunes.

Após a derrota, é hora de virar a chave para a Libertadores, segundo treinador. Na quarta-feira, o Botafogo encara o Aurora (BOL), fora de casa, pelo jogo de ida da segunda fase prévia.

“A gente tem que buscar soluções, digerir. A gente sente na carne, na alma. Mas a resposta tem que ser alta porque temos o jogo contra o Aurora, na altitude e temos que representar a equipe melhor”, afirmou.

O Botafogo não terá Luiz Henrique no jogo ida contra os bolivianos. Afinal, Tiago Nunes confirmou que o atacante será baixa após lesão na panturrilha esquerda. O treinador, porém, não cravou a ausência do camisa 99 para a volta.

“Para esta quarta-feira o Luiz Henrique está fora. Para a próxima a gente vai avaliar. O departamento médico foi muito prudente em relação a isso e não quis estabelecer nenhum tipo de prazo”, finalizou.

