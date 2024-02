Cruzeiro vence Democrata-GV e mantém liderança de seu grupo

O Cruzeiro venceu por 3 a 1 o Democrata-GV na noite deste domingo (18), em jogo que marcou o encerramento da sexta rodada do Campeonato Mineiro. Dinenno abriu o placar para os visitantes, Pedro Oliveira deixou tudo igual, mas Zé Ivaldo, ainda na primeira etapa, colocou o time celeste novamente em vantagem. Nos acréscimos do segundo tempo, Papagaio deu números finais ao placar no Mamudão, em Governador Valadares.

O triunfo faz a Raposa se recuperar do tropeço na rodada anterior, quando perdeu o clássico para o América por 2 a 0, no Mineirão.

Com o triunfo, a Raposa chega a 13 pontos e segue na liderança do Grupo A do Estadual. O Tombense aparece na segunda colocação da chave, com 12. Os vencedores de cada grupo garantem vaga nas semifinais, enquanto somente o melhor segundo colocado assegura a classificação.

O jogo

O Cruzeiro abriu o placar logo no começo da partida. Aos seis minutos, William recebeu na área e fez bonito giro para se livrar do marcador e cruzar na medida para Dinenno cabecear no cantinho. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Arthur foi o destaque da priumeira etapa, construindo as melhores jogadas. No retorno do intervalo, a Raposa o jogo passou a ficar arrastado. Sem grandes chances para nenhum dos lados, os técnicos promoveram mudanças. Nos acréscimos, Rafael Elias – um dos que entraram no decorrer da parcial – recebeu lançamento de Ramiro, conduziu a bola pelo meio e chutou com força sem chances para o goleiro Luís Augusto.

O tiem celeste vira a chave para a Copa do Brasil, já que estreia nesta quarta-feira (21), às 19h15, contra o Sousa-PB, no Marizão, no município de Sousa, na Paraiba. Pelo Campeonato Mineiro, o próximo compromisso será no domiongo (25) diante do Pouso Alegre, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

DEMOCRATA-GV 1X3 CRUZEIRO

Campeonato Mineiro 2024 – Sexta rodada

Data: 18/02/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Mamudão, em Governador Valadares (MG)

Gols: Dinenno, 6’/1ºT (1-0); Pedro Oliveira, 14’/1ºT (1-1); Zé Ivaldo, 37’/1ºT (1-2); Rafael Elias, 51’/2ºT (1-3)

DEMOCRATA-GV: Luis Augusto; Weslen, Donato, Lula e Wender; Jorge Pedra, Alemão, Richard, Bruninho e Pedro Oliveira; João Sala. Técnico: Gian Rodrigues

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, Neris, João Marcelo e Japa; Machado e Ian Luccas; Arthur Gomes, João Pedro e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Cartões Amarelos: Wesley, Lula, Wender (DEM); Arthur Gomes (CRU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.