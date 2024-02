Herói do Corinthians, Garro enaltece empate histórico

“Herói” do Corinthians no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, neste domingo (18), o meia argentino Rodrigo Garro enalteceu demais o resultado. Não pelo ponto conquistado em si, mas pela forma como o Timão o conquistou. Afinal, o Palmeiras abriu 2 a 0 com gols de Endrick e Flaco López, um em cada tempo.

No entanto, o Alvinegro empatou com dois gols no fim, com Yuri Alberto e depois em cobrança de falta do próprio Garro. Vale lembrar que o Corinthians estava com dois a menos no momento do tento (55 do segundo tempo), afinal, Cássio foi expulso e Yuri Alberto estava recebendo atendimento médico.

“Muito feliz. A felicidade é minha e se leva para a equipe. Pudemos empatar um jogo difícil, em um campo difícil. Quero mencionar minha família, muito feliz por esse empate que tem um sabor de vitória porque empatamos com dois a menos, e não é pouca coisa”, comentou Rodrigo Garro.

Com o resultado, o Corinthians segue na lanterna do Grupo C, com apenas dez pontos, atrás de Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira, com 15, 14 e 13, respectivamente. A equipe de Limeira, inclusive, tem só sete jogos. Assim, a vaga nas quartas de final está difícil para o Alvinegro. Nas últimas três rodadas, o Corinthians recebe Ponte Preta e Santo André e depois visita o Água Santa. No entanto, Garro prefere valorizar o feito conquistado na Arena Barueri.

“Estou muito contente pela equipe. Tivemos possibilidades e viemos para ganhar, mas acabamos sofrendo dois gols. A verdade é que não perdemos e é importante seguir pontuando, sem perder um clássico em um campo difícil. Jogando com dois a menos e conseguir o empate é bom para o time”, concluiu Rodrigo Garro.

