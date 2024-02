Carille admite jogo ruim, mas valoriza campanha do Santos

Após a derrota de 2 a 1 do Santos para o Novorizontino, em plena Vila Belmiro neste domingo (18), o treinador Fábio Carille reconheceu que o Peixe jogou mal. Aos seus olhos, o mau desempenho em casa tem relação com a sequência de jogos do Alvinegro na temporada.

“Ficou um jogo um pouco sonolento, jogaram em cima do nosso erro e fizeram isso bastante. Começamos a forçar o jogo por dentro, perdemos a paciência, muita bola longa com três zagueiros altos. Deixamos de fazer nosso jogo. Depois, ficamos mais agressivos, mais leves e mais descansados. Alguns atletas deram sinal de que a sequência pesou”, comentou Carille.

Por outro lado, Carille destacou que o Santos “perdeu na hora certa” pois ainda tem uma situação confortável no Campeonato Paulista. O Peixe lidera o Grupo A, com 19 pontos, e é seguido de longe por Portuguesa (7), Ituano (6) e Santo André (4).

A três rodadas para o fim da primeira fase, o time já está garantido nas quartas de final e agora busca o primeiro lugar geral, o que dá a vantagem do mando até uma eventual final. O time de Carille, no momento, é o líder, mas ainda pode ser ultrapassado por Palmeiras (18) e Inter de Limeira (13), que têm um e dois jogos a menos, respectivamente.

“No entanto, o saldo em nove jogos é positivo. É bom que isso ocorra agora, pois temos margem e podemos intensificar os treinos”, completou Carille.

