Coritiba e Athletico empatam em primeiro encontro da temporada

Deu empate no primeiro Atletiba da temporada 2024. Na noite deste domingo (18), Coritiba e Athletico ficaram no 1 a 1 no clássico disputado no Couto Pereira. Mastriani e Matheus Bianqui anotaram os gols. O resultado deixa tudo aberto para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. O Furacão segue na liderança da competição, um ponto à frente do Coxa.

As equipes precisarão virar a chave para a disputa da Copa do Brasil. O Coritiba volta a campo na quinta-feira (22), às 20h, em Marabá-PA, contra o Águia em jogo único da primeira fase. Pela rodada final do Estadual, o adversário será o Cascavel, domingo (25), às 16h, no Olímpico Regional. O Athletico, por outro lado, terá a semana inteira para treinos e e no domingo às 16h recebe o São Joseense, na Ligga Arena.

O jogo

O Coritiba iniciou com uma marcação forte na saída de jogo rubro-negra. Mas isso não impediu a primeira grande oportunidade da partida, com Mastriani após erro de Fransérgio. O goleiro Pedro Morisco fez um milagre. Na segunda chance, Mastriani não vacilou e abriu o placar aos 23 minutos após arrancada de Julimar pela direita.

Bento, com uma defesaça, evitou o empate dos donos da casa ao defender chute de Matheus Bianchi. Entretanto, apesar de vacilos na saída de bola, o Athletico evitou grande sustos até os 50 minutos. Isso porque Robson fez ótima jogada até Natanael cruzar para Bianqui deixar tudo igual.

Segundo tempo

O duelo entre Bento e Bianqui continuou na volta do intevalo, com vantagem para o goleiro rubro-negro. Os técnicos Juan Carlos Osorio e Guto Ferreira promoveram mudanças. O Coxa, porém, seguiu mais imponente e quase virou com um gol contra de Gamarra. O clássico ficou mais aberto na reta final, em razão do cansaço das equipes. O Coxa, que precisava mais do resultado positivo do que o rival, foi mais incisivo nas tentativas, porém Bento se comportou com muita segurança. Assim, o empate permaneceu até o apito final.

CORITIBA 1×1 ATHLETICO

Campeonato Paranaense – 10ª rodada

Local: Couto Pereira

Gols: Mastriani, 23’/1ºT (0-1); Matheus Bianqui, 50’/1ºT (1-1)

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Fransérgio (Arílson), Vini Paulista (Geovane Meurer), Matheus Bianqui (Sebastián Gómez) e Matheus Frizzo; Robson e Figueiredo. Técnico: Guto Ferreira

ATHLETICO: Bento; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Julimar, Fernandinho, Erick, Felipinho e Canobbio; Pablo (Christian) e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Juan Carlos Osorio

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos

Cartões amarelos: Arílson, Robson, Sebastián Gómez (CFC); Fernandinho, Erick, Felipinho (CAP)

