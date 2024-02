Oliveira enaltece empate heróico: ‘Aqui é Corinthians’

Após o Corinthians buscar o empate heróico contra o Palmeiras em 2 a 2 neste domingo (18), o treinador António Oliveira parabenizou os atletas do Timão. Vale lembrar que o Corinthians estava com dois a menos no momento do tento (55 do segundo tempo), afinal, Cássio foi expulso e Yuri Alberto estava recebendo atendimento médico.

O Verdão abriu 2 a 0, com um gol em cada tempo. No entanto, o Alvinegro empatou com dois gols no fim, com Yuri Alberto aos 43, e depois em cobrança de falta de Rodrigo Garro. Assim, Oliveira destacou que o lema do seu time é jamais desistir, mesmo com todas as adversidades.

“Parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram. Parabéns aos que não entraram e estiveram no espírito da equipe. Isso me deixa extremamente satisfeito. Queria dar uma palavra à torcida que compareceu à nossa saída. Como se costuma dizer: ‘aqui é Corinthians e jamais desistiremos'”, disse Oliveira.

Com o resultado, o Corinthians segue na lanterna do Grupo C, com apenas dez pontos, atrás de Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira, com 15, 14 e 13, respectivamente. A equipe de Limeira, inclusive, tem só sete jogos. Assim, a vaga nas quartas de final está difícil para o Alvinegro. Nas últimas três rodadas, o Corinthians recebe Ponte Preta e Santo André e depois visita o Água Santa.

“Quero dar uma palavra novamente para os meus jogadores que nunca desistiram. Em jogos contra equipe qualificadas como essa, não podemos errar, e cometemos alguns principalmente no primeiro gol; em uma situação de bola parada que deveríamos chegar mais forte, e o detalhe decide os clássicos. Vamos trabalhar para melhorar e poder ganhar cada vez mais jogos “, completou Oliveira.

