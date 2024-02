Portuguesa vence em casa, e Guarani vai para zona de rebaixamento do Paulista

Na próxima rodada, a Lusa visita o Botafogo-SP no domingo, às 18h, em Ribeirão Preto. No mesmo horário, o Guarani recebe o São Paulo em Campinas.

O jogo

A Portuguesa criou as melhores chances na primeira etapa. Douglas Borel chegou a balançar a rede após cobrança de falta no meio-campo, mas a checagem da arbitragem de vídeo contribuiu para a anulação do gol. Ricardinho quase anotou diante do ex-clube após um toque de cobertura, que parou no travessão. A insistência deu resultado. A Lusa abriu o placar em cobrança de pênalti depois que Douglas Borel foi derrubado na área. Giovanni Augusto não vacilou no último minuto antes do intervalo.

O Guarani continuou com a mesma postura tímida, embora tenha desperdiçado a melhor oportunidade da segunda etapa, com Reinaldo. O time teve Heitor expulso, mas pouco depois Denis também recebeu cartão vermelho e também deixou a Lusa com um a menos. Os campineiros ainda chegaram a reclamar de possível pênalti do goleiro Thomazella, até então mero espectador da partida, em cima de Marlon. Contudo, o VAR não chegou a ser acionado.

