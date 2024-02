Camarote do Corinthians tem vidro quebrado, e Palmeiras leva caso à Polícia

Um camarote direcionado a dirigentes do Corinthians na Arena Barueri teve o vidro frontal estourado na comemoração pelo gol de Garro, já nos acréscimos do clássico e que definiu o empate por 2 a 2 com o Palmeiras neste domingo (18).

De acordo com relatos, torcedores que estavam na parte localizada abaixo do local foram atingidos por estilhaços. Ainda não há informações sobre feridos.

O Palmeiras, mandante da partida, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Assim, a diretoria alviverde quer que o Corinthians arque com os custos necessários para os reparos. Pelo lado corintiano, Rubão, diretor de futebol, compareceu ao Jecrim para dar explicações sobre o episódio.

Em nota oficial, o clube alvinegro mencionou que houve um acidente e que o vidro já estava trincado, além de se prontiificar para prestar esclarecimentos.

Confira a nota oficial do Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que, durante a comemoração do segundo gol alvinegro no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, em clássico disputado neste domingo (18/02), na Arena Barueri, ocorreu um acidente com a queda de parte de um dos vidros da tribuna da equipe visitante. Há registros que mostram que o vidro já estava trincado. Felizmente não houve feridos. O Corinthians lamenta o acidente e se coloca à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”.

