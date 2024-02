Yuri Alberto fratura costela e pode perder restante do Paulistão

O atacante Yuri Alberto pode perder todo o restante do Paulistão com o Corinthians. O jogador fraturou a costela durante o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O tempo de recuperação desse tipo de lesão gira em torno de seis semanas, o que pode fazer ele perder o Estadual.

Além disso, o camisa 9 do Corinthians teve um trauma no cotovelo direito. Por conta disso, saiu da Arena Barueri com o braço imobilizado. As lesões do atacante aconteceram por conta de uma entrada dura do zagueiro Murilo, já no fim do Dérbi.

A lesão foi informada pelo próprio Yuri, em seu Instagram. Inicialmente, o clube havia diagnosticado um trauma na costela e no cotovelo, mas após exames, a fratura foi constatada. O jogador deixou o campo de maca e chorando muito.

Aliás, a lesão acontece logo quando o centroavante começava a retomar a confiança. Afinal, ele marcou quatro gols nos últimos cinco jogos do Corinthians. No clássico da Arena Barueri, o camisa 9 marcou o primeiro tento do Timão, aproveitando assistência de Gustavo Mosquito. Já o meia Rodrigo Garro marcou o segundo, em cobrança de falta, garantindo o improvável empate no Derby.

Além de Yuri Alberto, Cássio também preocupa

Aliás, o goleiro Cássio também preocupa o Corinthians para os próximos jogos. O arqueiro teve um trauma no quadril e passará por uma avaliação nesta segunda-feira (19) para saber se poderá enfrentar o Cianorte, na quarta-feira (21). Ele é desfalque certo para o duelo contra a Ponte Preta, domingo, pelo Paulistão, porque terá de cumprir suspensão por receber um cartão vermelho contra o Palmeiras.

