Larcamón revela meta do Cruzeiro para próximas partidas: ‘Nove pontos’

O Cruzeiro agora muda de chave e já pensa no confronto contra o Sousa-PB, no Estádio Marizão, em duelo da Copa do Brasil. No entanto, antes mesmo da partida pela competição nacional, o técnico Nicolás Larcamón revela a meta traçada internamente.

De acordo com o argentino, o objetivo é vencer os três jogos. Vale ressaltar que a meta foi estabelecida antes do jogo contra o Democrata de Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro. Portanto, a Raposa já iniciou bem o objetivo a ser conquistado.

“Tínhamos muito que ganhar, iniciamos a semana ganhando (do Democrata-GV). E temos dois jogos mais para fechar com nove pontos”, contou o treinador após a vitória por 3 a 1.

O Cruzeiro, portanto, precisa vencer o Sousa e o Pouso Alegre, pela Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, respectivamente, para atingir o objetivo principal. O próximo jogo do estadual, aliás, será em Uberlândia, afinal, o time de Sul de Minas vendeu o mando de campo.

Larcamón é jovem no futebol brasileiro. Aliás, ele já fez seis jogos com a Raposa, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota. O destaque dos triunfos vai para a vitória sobre o Atlético, no clássico. O aproveitamento do comandante é de 72%.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.