Tiago Nunes se manifesta após polêmica: ‘Nenhum jogador pediu para sair’

Após dizer que parte do elenco do Botafogo estava “pedindo para ter sequência fora da equipe”, Tiago Nunes se manifestou na manhã desta segunda-feira (19/02), nas redes sociais. O técnico, dessa forma, revelou que nenhum jogador alvinegro pediu para ser afastado, fez duras críticas para imprensa e afirmou ser responsável pelo mau momento do clube.

Tiago Nunes fala sobre momento do Botafogo

“Quero deixar claro que nenhum jogador pediu para sair ou ficar de fora, temos grupo de homens, caras corajosos, que têm força, trabalhadores. Hoje estão se vinculando muitos recortes, pequenas falas, sem ter o contexto adequado, o que gera falsas notícias. Os que querem tumultuar o ambiente interno não vão conseguir. Sou o máximo responsável por tudo que acontece e jamais vou passar a um jogador. As coisas ainda não estão acontecendo, o Botafogo está em transformação, reconstrução, precisamos de todos unidos. Aqueles que querem tumulto externo não vão conseguir”, disse Tiago Nunes no Instagram.

“Quando manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que precisamos de mais presença, mais volume de jogadores, é justamente para evitar cancelamentos, que alguns fiquem marcados como culpados. Estou aqui para proteger meu grupo. Não interprete de forma equivocada. Por favor, nosso torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva e assiste toda, não confie nesses recortes. Entende o contexto e dá sua opinião. Vamos com fé e força. Fiquem com Deus”, completou Tiago Nunes.

Uma publicação compartilhada por Tiago Nunes (@proftiagonunes)

Entrevista polêmica do técnico pós clássico

Depois da vitória do Vasco diante do Botafogo por 4 a 2 no Nilton Santos, Tiago Nunes concedeu uma entrevista coletiva para imprensa e comentou sobre as questões emocionais do elenco. As declarações do técnico geraram muita repercussão.

“O professor Luís Castro, que teve muito sucesso aqui, levou quase um ano para levar o Botafogo a um nível competitivo. O Botafogo oscilou até encaixar no início do Brasileiro. Depois teve uma dificuldade emocional, sim. A gente não conseguiu repetir. A gente tem uma memória emocional do ano passado. Quando sofre revés como esse, volta tudo. Por mais que a gente tenha mudanças no elenco, nosso time titular é remanescente do ano passado. Vamos evoluir através da sequência de resultados positivos e também da chegada de jogadores. Porque muitos jogadores estão pedindo para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte”, disse Tiago Nunes no último domingo (18/02).

“Nós que somos pessoas do futebol e estamos há muito tempo, temos de respeitar os códigos do futebol. Depois de 20 anos convivendo com atletas, nós sabemos quando estão no limite técnico, físico, mental, que precisa ter um descanso, sair um pouco da zona de alvo. Se pensarmos de forma racional. A gente mudou alguns, mas grande parcela continua jogando e precisam de apoio. E o apoio é nesse sentido, conseguir ter outros atletas que possam assumir esse protagonismo, para que os outros possam se regenerar. O Botafogo está investindo num grupo. Vai ser agora, amanhã? Não dá para mensurar isso”, completou Tiago Nunes.

LEIA MAIS: Alexander Barboza diz que derrota em clássico dói e pede atenção ao Botafogo na Libertadores

Foco na Libertadores

Depois da derrota no Campeonato Carioca, é hora do Botafogo concentrar esforços na disputa da Libertadores. Afinal, os jogadores alvinegros entram em campo na próxima quarta-feira (21/02), diante do Aurora, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Félix Capriles (Cochabamba), pelo jogo de ida da segunda fase da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.