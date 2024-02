Endrick bate nova meta e faz Palmeiras lucrar mais R$ 13 milhões

Endrick marcou mais um gol com a camisa do Palmeiras, no empate em 2 a 2 com o Corinthians, no domingo (18), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com o tento, o atacante chegou aos 15 desde que sua venda para o Real Madrid foi concretizada. Assim, ele garantiu mais uma boa quantia ao Verdão, antes de deixar o clube em definitivo.

Agora, o Verdão já garantiu pouco mais de R$ 246 milhões com a negociação. São R$ 198 milhões fixos e mais R$ 48 milhões de metas que já foram alcançadas. Esse total pode aumentar em mais R$ 85 milhões em outros objetivos que o atacante pode bater, inclusive, quando já estiver jogando na Espanha.

O atacante garante R$ 13 milhões aos cofres do Palmeiras sempre que marca cinco gols. No último domingo, ele bateu esta marca pela terceira vez que isso aconteceu. Além disso, ele também já deu R$ 8 milhões por estar na convocação da Seleção Brasileira principal.

Contudo, o contrato estabelece que o valor acabará sendo pago até os 25 primeiros tentos do atacante. Assim, o Verdão pode lucrar até R$ 65 milhões nesta temporada com os gols da sua jovem promessa.

A maioria das metas previstas no contrato o Palmeiras considera com boa possibilidade de alcançar. No Verdão, os números dependem de feitos como jogos e gols. Por outro lado, no Real, os bônus virão dependendo do desempenho da equipe espanhola na temporada.

Entretanto, Endrick está muito próximo de se despedir do Palmeiras. Afinal, ele se mudará para Madri em julho, após completar 18 anos de idade, e será o novo reforço do clube merengue.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.