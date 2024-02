Gustavo Gómez tem fratura no pé e desfalca o Palmeiras

Em exames realizados na manhã desta segunda-feira (19), o zagueiro Gustavo Gómez teve constatada uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Assim, ele vai desfalcar o Palmeiras por tempo indeterminado. Contudo, apesar da preocupação, o paraguaio não precisará passar por cirurgia.

Gustavo Gómez deixou o clássico contra o Corinthians, neste domingo (18), na Arena Barueri, com apenas 13 minutos de jogo. Ele sofreu uma falta do compatriota Romero, não suportou as dores e pediu substituição. O zagueiro iniciou tratamento com gelo no banco de reservas e passou por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão.

No dérbi, Gómez deu lugar a Naves, que entrou muito bem e é forte candidato para ser titular nos próximos jogos do Verdão. Luan e Marcos Rocha são as outras alternativas. Muito vai depender se Abel Ferreira vai manter a escalação com três zagueiros nos próximos embates.

Assim, o Palmeiras folga nos dois próximos dias, reapresenta-se na quarta-feira e volta a campo no sábado, às 18h, para enfrentar o Mirassol, na Arena Barueri. O Verdão está invicto na competição e é o líder do Grupo B, com 18 pontos.

