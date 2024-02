Corinthians teve méritos no empate. Mas tem muito o que melhorar

O empate histórico que o Corinthians arrancou do Palmeiras, neste domingo (18/2), na Arena Barueri, contra o Pameiras, foi um dos temas do programa Terrabolistas desta segunda-feira. O time perdia por 2 a 0 até os 40 da etapa final, levando um baile, e conseguiu o 2 a 2 quando tinha apenas nove jogadores e um zagueiro fazendo a função de goleiro (após a expulsão de Cássio). Mas, para os analistas do Terrabolistas, o ponto improvável conquistado não pode mascarar a realidade. O Corinthians tem de melhorar muito.

“A Fiel tem de comemorar muito este empate que parecia improvável. Mas que está muito mais na conta da desatenção do Palmeiras. O time vencia por 2 a 0 até a reta final e cedeu a igualdade em erros. Principalmente do Weverton no segundo gol. Contudo há um abismo entre duas equipes” disse Leandro Chaves, que completou:

“Se o coritiano está feliz com o empate e que o time está jogando bem, as coisas não vão mudar. É preciso saber que o seu time não foi bem até achar um gol depois dos 40 do segundo tempo. Tem de melhorar se quiser ter um fazer campeonato tranquilo. Contra o Palmeiras, foi um achado. A chegada do António Oliveira é boa, claro. Entretanto, o cenário segue precupante. Será preciso muitos ajustes” disse o âncora Leandro Chaves.

Corinthians teve méritos

Para o jornalista Gabriel Carneiro, um dos convidados da semana no Terrabolostas, houve méritos do Corinthians neste jogo que vai entrar para a história dos Dérbis.

“Mesmo atuando pior o tempo inteiro, o Corinthians jamais abriu mão do jogo. Há um efeito psicológico quando o time vê que as suas ações não estão dando resultado. Mas os corintianos tiveram espirito de luta e força de reação. António Oliveira melhorou a equipe nos últimos jogos. Não imagino que o Timão conseguisse o empate se ainda tivesse Mano no comando, com o grupo desmotivado”.

Para Gabriel Carneiro, o técnico António Oliveira parece entender o que o time precisa.

“O treinador tem uma importância que vai além do jogo. Mostrou isso na coletiva, falando da força do torcedor, do apoio antes do jogo. E este espírito foi vist em campo. O jogador precisa acreditar que, mesmo com nove em campo, haverá uma falta no fim, o goleiro rival pode recolher a mão numa falta, a bola entrar e você conseguir um ponto que ninguém esperava”, disse

Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, ao vivo sempre as segundas-feiras às 10h (de Brasília). Nesta edição, também contou com as presenças de Aline Küller e Gabriela Maia.

Você pode acompanhar o programa sempre que quiser. Basta entrar no Youtube do Terra. Mas, para ver o Terrabolistas deste 19/2, basta clicar abaixo: