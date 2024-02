Cano revela ansiedade pela Libertadores: ‘Muita gana’

O Fluminense vai disputar dois confrontos decisivos da Recopa Sul-Americana. No entanto, Germán Cano já está com os olhos voltados para disputa da Libertadores. O atacante foi “Rei da América” na última edição e agora está focado no bicampeonato da competição.

Título da Libertadores

“Desfruto muito cada momento que se apresenta. Agora fiquei como Rei da América, artilheiro da Libertadores, é uma coisa muito boa para mim e para o time. Estamos com muita tranquilidade e felicidade para poder conquistar tudo que aconteceu”, afirmou Cano ao “ge”.

“Com muita gana, com vontade que comece já a Libertadores. Nós sabemos que vai ser muito difícil, como sempre foi. Estamos bem preparados. Estamos ganhando cada vez mais na parte física, mais ritmo para que a temporada seja bem feita”, completou Cano.

Herói do Fluminense

O Fluminense é o atual campeão da Libertadores e deve muito ao Germán Cano. O atacante marcou gols decisivos na última edição e estufou as redes na final da competição, se tornando um dos heróis do título inédito.

“Mesmo na final contra o Boca Juniors, estava muito tranquilo. Estava desfrutando porque não se sabe quando podemos disputar outra final de novo. Graças a Deus conseguimos essa taça que buscamos durante muito tempo”, disse Cano.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece no dia 18 de março, na sede da Conmebol. No entanto, Fernando Diniz vai ter jogos decisivos pela frente antes da competição começar. Afinal, Fluminense e LDU vão se enfrentar na Recopa Sul-Americana. Os jogos acontecem nos dias 22 e 29 de fevereiro, no Rodrigo Paz Delgado e no Maracanã, respectivamente.

