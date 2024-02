O que está acontecendo com o Palmeiras?

O Palmeiras teve um empate com sabor de derrota de goleada neste domingo (18/2) contra o Corinthians, pelo Paulistão. Provavelmente um dos resultados que o torcedor do Verdão mais vai lamentar por anos. Vencia por 2 a 0, massacrando. O Timão nada fazia, E arrancou o 2 a 0 nos minutos finais, a igualdade saindo quando o time corintiano tinha nove jogadores e um zagueiro no gol. O Verdão ainda teve duas chances para marcar, mas não venceu o Dérbi mais ganho da história.

“Não dá para um time como o Palmeiras, com a experiencia que tem e com os jogadores que tem, tomar um empate como esse. Inacreditável. Mas, convenhamos: depois da expulsão do Cássio, não teve jogo, disse Leandro Chaves, âncora do Terrabolistas, programa do Terra que rola todas às segundas-feiras no Youtube do Portal.

“Podemos resumir assim: O Palmeiras fez gol, deu gol e entregou o jogo”, disse Aline Küller, jornalista do Terra.

Aline Küller foi além. Diz que este empate ilustra muito bem o que é o Palmeiras na temporada. Um time que parece ter perdido a força mental que o caracteriza desde a chegada do treinador Abel Ferreira.

“A gente não tem visto (força mental) neste ano. O Palmeiras sofre muitos gols de bobeira, por erros. Weverton vem falhando muito. Essa é a terceira falha feia do goleiro neste ano. Abel foi muito elegante ao dizer que o time vem levando gols estranhos, poupando os jogadores de críticas mais fortes. Mas o que vimos um show de horrores na reta final”.

Palmeiras tem jogador acomodado?

Barbara Maia, uma das convidadas da semana, vê alguns jogadores dando a impressão de que estão acomodados ou deixam a desejar. E deu exemplos:

“Gabriel Menino me incomoda quando ele entra. Afinal, não mostra entrega nenhuma. Parece que não quer estar no grupo. São muitos erros, passes errados. Gustavo Gómez falha muito. Podia pegar um banco. O próprio Weverton. O Marcelo Lomba, quando tem oportunidade, mostra segurança. Dá pra rever algumas trocas, tem muito jogador acomodado”.

Gabriel Carneiro, outro convidado da edição desta segunda-feira do Terrabolistas, diz que um ponto fraco do Palmeiras é a sua dificuldade grande para fazer gols.

“O time tem entrega, volume, mas faz poucos gols. perde muitas chances. Talvez tem a ver com o fato de escalar três zagueiros e dois alas que são laterais. Mas o time ataca e não resolve” disse.

Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, ao vivo sempre as segundas-feiras às 10h (de Brasília). Nesta edição, também contou com a presença de Gabriela Maia.

Você pode acompanhar o programa sempre que quiser. Basta entrar no Youtube do Terra. Mas, para ver o Terrabolistas deste 19/2, basta clicar abaixo: