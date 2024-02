Neymar acionado por Justiça por publicidade enganosa em site de apostas

O atacante Neymar, do Al-Hilal, é alvo de notícia-crime por causa da parceria que tem com o site de apostas Blaze. O processo acusa o jogador de publicidade enganosa.

O site Metrópoles foi o primeiro a informar. Nos autos que correm na Justiça do Rio de Janeiro, foi relatado que Neymar é embaixador da plataforma desde 2022. Foram anexados casos de pessoas que disseram ter sido prejudicadas pela Blaze.

Aliás, nem mesmo a divulgação do assunto com matéria no Fantástico foi capaz de parar Neymar. O jogador ainda teria feito três postagens promovendo a casa de apostas. O autor do processo, afinal, ressaltou que Neymar teria de saber dos problemas envolvendo a plataforma.

Neymar é acusado de violar a lei e promover publicidade que deveria saber ser enganosa ou abusiva nos termos do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. Caso seja condenado, o jogador pode ter pena de três meses a um ano de detenção além de multa.

