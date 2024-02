Fabrício Bruno celebra renovação e projeta títulos no Flamengo

Após renovar contrato com Flamengo até dezembro de 2028, Fabrício Bruno concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (19/02), no Ninho do Urubu. O zagueiro rubro-negro, dessa forma, celebrou seus primeiros anos no clube e projetou muitos títulos no Rio de Janeiro.

“Para mim é um motivo de extrema felicidade. Eu gostaria de agradecer por toda confiança depositada durante esse tempo. Eu lembro que Marcos Braz me ligou no dia 6 de fevereiro de 2022. Era um convite irrecusável. Foi uma parceria que deu muito certo até aqui. Eu acredito que tivemos um primeiro ano muito bom. Então estou grato pela renovação. Espero continuar performando e conquistar muitos títulos para Nação”, disse Fabrício Bruno.

“O tempo passa, né? (risos). Cheguei aqui com 26 anos e agora estou com 28. Estou extremamente feliz com tudo que venho trabalhando e conquistando na minha carreira. Nada foi fácil. Eu espero que a gente conquiste coisas boas e depois consiga comemorar”.

História de Fabrício Bruno no Flamengo

Com passagens por Cruzeiro, Chapecoense e Bragantino, Fabrício Bruno chegou ao Flamengo no começo de 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O zagueiro se consolidou como titular absoluto em 2023 e vem sendo um dos pilares da defesa rubro-negra.

Aliás, Fabrício Bruno pode completar 100 jogos com manto sagrado nesta terça-feira (20/02). Afinal, Flamengo e Boavista se enfrentam às 21h30, no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra, dessa forma, precisa de uma vitória para chegar na liderança do Campeonato Carioca.

